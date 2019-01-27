Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun' sloganıyla yapılan eşler arası kızak yarışmasında eğlenceli dakikalar yaşandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' sloganlı yarışma 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Tekir bölgesindeki kızak alanında gerçekleşen etkinlikte eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yokuş yukarı çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Emel-Mustafa Deniz çifti birinci, Yeliz-Cemal Şahin çifti ikinci, Neslihan-Necmettin Kambur çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.