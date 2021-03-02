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Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf

02 Mart 2021 09:08

Müge Anlı, programında, ailesinin kayıp olarak aradığı ve eskort olduğu söylenen 20 yaşındaki Mervenur Polat hakkında, kadının tecavüze uğradıktan sonra ağladığını söyleyen arkadaşının ifadesi üzerine  "Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok" dedi.

Yaptığı gafın ardından durumun farkına varan bir kişinin uyarısının ardından Anlı, sözlerini düzeltti. 

İddiaya göre 19 Ekim 2020 tarihinde uyuşturucu madde temin etmek için 40 yaşındaki Cüneyt Akyol'un evine giden 20 yaşındaki Mervenur Polat'tan o tarihten itibaren haber alınamadı.

Tüm arama çalışmalarına rağmen 4 aydır bulunamayan 1 çocuk annesi genç kadının ailesi, çareyi Müge Anlı'ya katılmakta buldu. Programa o gün genç kadının gittiği Cüneyt Akyol'un evinde bulunan Gökhan Hamurcu ve iki arkadaşı daha katıldı. Canlı yayında o geceyi Cüneyt Akyol ile Mervenur Polat'la birlikte geçirdiğini ve ertesi sabah yaşananları anlatan Hamurcu, şunları ifade etti:

"Cüneyt, Mervenur ile evin 2. katındaydı. Cüneyt yukardan seslenip beni çağırdı. İçeri girdiğimde Cüneyt çıplaktı ve üzerine bir kırmızı bornoz giymişti. Mervenur'un üstündeki kıyafetler ise koltuğun üzerindeydi. Çıplak haldeydi üzerine çarşafı çekmiş ağlıyordu. Benden yardım istemedi. Cüneyt ise Mervenur'a sus işareti yapıyordu."

İkiliyi o halde gördükten sonra korkup 3. kattan atladığını kaydeden Gökhan Hamurcu'nun anlattıklarını akla yatkın bulmayan Müge Anlı ise "Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok" dedi. Yaptığı gafın ardından durumun farkına varan ünlü sunucu, hata yaptığını dile getirerek lafını geri aldı.

Müge AnlıMervenur PolatEskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yokatvCüneyt Akyol

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