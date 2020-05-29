Eskişehir'de demiryolu çalışanlarından 'sürgün' eylemi: "2 Haziran'da Ankara'ya yürüyeceğiz"

Eskişehir’de demiryolu çalışanları, yeni tip Koronavirüs önlemleri sürecinde 31 işçinin 'sürgün' edilmesini protesto etti. Demiryolu işçileri, 2 Haziran Salı günü Türkiye’nin dört bir yerinden Ankara’ya yürüyüş başlatma kararı aldı.

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyelerin protesto eylemine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı.

Burada yapılan açıklamada, “Hülle yoluyla personel atanıyor ve sendikamıza üye personelin işyeri değiştiriliyor” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“12 Mayıs 2020 tarihinde 89 çalışanı sözde Rotasyona tabii tuttuğunu belirtmiş ve işyerlerini değiştirmiştir. TCDD’de Rotasyon uygulaması şu ana kadar olmadığı gibi görev yerleri değişen personelin 15’i sendikamız üyesi olmak üzere 31 demiryolcu sürgün edilmiş, geri kalanı ise yandaş sendika üyesi olup hülle yoluyla atananlardan oluşmaktadır. Gerek sürgünler ve gerekse hülle yoluyla atanan personelin atanması yasa ve yönetmeliklere uygun olmayıp hukuksuzdur.”

“Sendikamız tarafından bu haksız, hukuksuz, adaletten uzak kararın geri alınması amacıyla 12 Mayıs tarihinden bugüne kadar yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kalırken, 27 Mayıs tarihinde ise Sendikamız Merkez Yürütme Kurulu üyesi Rıza Ercivan ile Sendikamız eski Genel Başkanlarından Yavuz Demirkol’da sürgün edilmiştir. Alınan bu kararla kurumdaki hizmet ihtiyacının karşılığı olmayıp bir yandan sendikamıza gözdağı verilmek istenirken, bir yandan da yandaş sendika üyeleri memnun edilmekte, kadrolaşma tüm hızıyla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.”

Ankara'ya yürüyecekler

“Bizler; BTS’nin üyeleri, kadroları ve yöneticileri olarak bu yanlış karar geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar sesimizi duymayanlara duyurmak için 2 Haziran Salı günü Şubelerimizle birlikte ülkemizin dört bir yerinden Ankara’ya yürüyerek 4 Haziran Perşembe günü Ankara’da olacağız.”

Çakırözer Meclis gündemine taşımıştı

Konu hakkında CHP’li Çakırözer Meclis’e soru önergesi vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen önergede Çakırözer, ” Kamuda liyakatsiz atamaların geçmişte nelere mal olduğunu Pamukova, Çorlu ve Ankara YHT tren kazası katliamlarında gördük. Meslekte 25-30 yıl birikimi olan, demiryolculuğun temelinden kademe kademe gelen insanlar görevden alınarak yerlerine mesleki yeterliliği olmayan kişilerin görevlendirilmesi kabul edilemez. Bu kıyım ve sürgünler demiryolu güvenliğini olumsuz etkileyebilir” demişti.

Çakırözer atamalara ilişkin “Bir yandan mesleki alanda yetişmiş, deneyimli kadrolar tasfiye edilerek yerlerine mesleki yeterliliği olmayan kişiler dolduruluyor. Kurumların yetişmiş beyinlerini kaybediyoruz. Öte yandan bu sürgün ve kıyım politikası sonucu ulaşım güvenliğine yönelik kaygılarımız da artıyor” ifadelerinin altını çizmişti.

Çakırözer TCDD’de bankamatik memuru iddialarını da gündeme getirerek, “Son atamalar ile TCDD’de iki yüzden fazla, Ulaştırma Bakanlığı genelinde ise 400’ün üstünde bankamatik memuru oluştuğu söyleniyor” diye dikkat çekmişti.