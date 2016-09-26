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Eskişehirsporlu kaleci Boffin'in efsane golünü belki de hiç izleyemeyebilirdik...

26 Eylül 2016 15:59

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, Ümraniyespor deplasmanında 1 puanı kaleci Ruud Boffin'in 70 metreden attığı muhteşem golle kurtardı. Belçikalı file bekçisi dakikalar 87’yi gösterirken kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşu var gücüyle kullandı. İkitelli’deki rüzgârın da etkisiyle top kimsenin beklemediği bir şekilde kaleye yöneldi ve ağalarla buluştu. Ancak izleyiciler bu golü belki de izleyemeyebilirdi. Çünkü bu sezon TFF 1. Lig'in televizyon yayını yok. Bu efsane gol, sadece taraftarın çektiği cep telefonu kayıtlarından izlenebildi.

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