Eskişehir'de doğalgaz patladı; 1 kişi yaralandı

02 Şubat 2020 17:28
Eskişehir'de zemin etüdü yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, bir iş yeri ise çöktü.
Odunpazarı İlçesine bağlı Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak'ta meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz ekipleri ise gaz akışını durdurdu.
Patlama sırasında Yunus G. isimli şahıs yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Polis, patlamanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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