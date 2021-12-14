'Eskiden kuyruk vardı' diyenlere isyan eden genç adam: 2 yıl önce hıyar kuyruğuna girdiklerini unuttular mı?

İstanbul Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da bir sokak röportajında muhabirin "Krizin teğet geçtiğini düşünüyor musunuz? sorusana "2 yıl önce hıyar kuyruğuna girdiklerini unuttular mı? Bu meydanda tanzim çadırı kuruldu, babam 5 kilo patates için akşama kadar bekledi" diyerek isyan etti.

Yol TV'nin yaptığı sokak röportajında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamadaki "Bu kriz de teğet geçecek" sözleri vatandaşlara soruldu. Bir vatandaş 'Kriz teğet geçer mi?' sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

Teğet geçen bir insan görebiliyor musunuz?

Ekonominin gün geçtikçe kötüye gittiğini ifade eden vatandaş şunları söyledi:

"Teğet geçen bir insan görebiliyor musunuz? Ben en çok şeye kızıyorum. Diyorlar ki 'Siz bilmezsiniz bundan 50 sene önce gaz kuyruğu vardı' . Burada 2 yıl önce tanzim kuruldu. 5 kilo patates almak için babam akşama kadar sırada bekledi."