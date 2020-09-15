Eski Ülkü Ocakları yöneticisine sokakta silahlı saldırı düzenlendi, vatandaşlar çatışmanın ortasında kaldı

İstanbul Fatih’te dün yaşanan silahlı saldırıya hedef olan kişinin eski Ülkü Ocakları yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda vurularak yere düşen Kurum, silahını çekerek saldırgana ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçışıyor.

Fevzipaşa Caddesi’nde dün 17.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralanmış, çevreden geçen bir kadın da seken kurşunların hedefi olmuştu. Saldırıda yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı.

Olay sonrası saldırganın eşkalini tespit eden polisin çalışmaları sürüyor.