T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski Ülkü Ocakları yöneticisine sokakta silahlı saldırı düzenlendi, vatandaşlar çatışmanın ortasında kaldı

Olay sonrası saldırganın eşkalini tespit eden polisin çalışmaları sürüyor.

15 Eylül 2020 13:07

İstanbul Fatih’te dün yaşanan silahlı saldırıya hedef olan kişinin eski Ülkü Ocakları yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda vurularak yere düşen Kurum, silahını çekerek saldırgana ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçışıyor.

Fevzipaşa Caddesi’nde dün 17.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralanmış, çevreden geçen bir kadın da seken kurşunların hedefi olmuştu. Saldırıda yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı.

Olay sonrası saldırganın eşkalini tespit eden polisin çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER

Yücel Kurumistanbulfatihülkü ocaklarısilahlı saldırıçatışmaFevzipaşa Caddesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2020

Polonya'da kürtaj yasağı sokağa döktü

Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

İzmir'de enkaz altındaki 5 kişilik aileden 4'ü 23 saat sonra çıkarıldı

İzmir'de yaşanan depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

Enkaz altındaki eşinin ve çocuklarının sesini duyan babanın sevinç anları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hıncal Uluç: Ahmet Hakan'a o koltuk tatlı mı geldi bilemem,...

İzmir Valiliği: Şehre girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı...

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı...

Erdal Özyağcılar, Yasak Elma dizisine katıldı...

Süleyman Soylu Koronavirüs'e yakalandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24