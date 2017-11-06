Eski Trabzonsporlu Suk: Beni Ibrahimovic'e benzetiyorlar

Trabzonspor'un eski forveti Hyun Jun Suk, Fransa basınına verdiği demeçte arkadaşlarının kendisini Zlatan İbrahimovic’e benzettiğini söyledi. Geçen sezon başında Porto’dan kiralık olarak kadroya katılan ancak devre arasında ilk gönderilen isim olan Hyun Jun Suk, Fransa basınına verdiği demeçte arkadaşlarının kendisini Zlatan İbrahimovic’e benzettiğini söyledi. Güney Koreli futbolcu, bu nedenle hayranlarının kendisine Suk ve Zlatan isimlerini karışımı gibi bir lakap taktıklarını belirterek “Suklatan” şeklinde hitap ettiklerini dile getirdi. 26 yaşındaki oyuncu, Troyes formasıyla 5 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.