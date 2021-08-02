T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski THK Başkanı Karakuş: 2002 yılında 19 uçağımız vardı, 2002 yılında bu uçaklarla 176 yangını söndürdük

02 Ağustos 2021 17:53

Türk Hava Kurumu eski Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, kendisinin yönetimi döneminde THK'nın 19 yangın söndürme uçağı olduğunu ve 2002 yılında bu uçaklarla 176 yangına müdahale ettiklerini dile getirerek, ''2002 yılında kullanıma hazır 25 uçak vardı'' dedi. 

KRT TV'de katıldığı programda THK'nın yangına müdahalesine ilişkin tartışmaları değerlendiren Krakuş, kendi döneminde 3-4 yangın söndürme uçağının su yüklü şekilde devriye gezdiğini belirterek ''Bunu özel şirket yapmaz. Çünkü yapılan anlaşma şöyle; helikopter yerde durduğu sürece bin lira alıyorsa havalanıp müdahale ettiğinde 10 bin lira alıyor.'' dedi. 

 

thk başkanı erdoğan karakuşyangın söndürme uçaklarıkrt tv

Diğer Videolar

İmamoğlu, İBB'nin öğrenci yurtlarını paylaştı, öğrenciler anlattı: "Bir ev ortamı gibi, yurt gibi değil"

Ankara'da yol kenarına bırakılan 50 yavru köpekten 20’si öldü

İzmir'de evden çıkmak istemeyen kiracı, eline ne geçerse sokağa atıp evi yakmaya çalıştı

Bodrumlu gençlerin yangın söndürme droneuna ödül

Barınamıyoruz Hareketi, nöbetin ikinci gününde Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da parklarda sabahladı

Çay üreticisi isyan etti: Bunun bedelini seçimde ödeyecekler

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24