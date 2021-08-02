Eski THK Başkanı Karakuş: 2002 yılında 19 uçağımız vardı, 2002 yılında bu uçaklarla 176 yangını söndürdük

Türk Hava Kurumu eski Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, kendisinin yönetimi döneminde THK'nın 19 yangın söndürme uçağı olduğunu ve 2002 yılında bu uçaklarla 176 yangına müdahale ettiklerini dile getirerek, ''2002 yılında kullanıma hazır 25 uçak vardı'' dedi.

KRT TV'de katıldığı programda THK'nın yangına müdahalesine ilişkin tartışmaları değerlendiren Krakuş, kendi döneminde 3-4 yangın söndürme uçağının su yüklü şekilde devriye gezdiğini belirterek ''Bunu özel şirket yapmaz. Çünkü yapılan anlaşma şöyle; helikopter yerde durduğu sürece bin lira alıyorsa havalanıp müdahale ettiğinde 10 bin lira alıyor.'' dedi.