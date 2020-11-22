Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk: Bir iktidar 18 sene sonra 'Hukuk reformu yapacağım' diyorsa bu pişmanlık dilekçesidir

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, HaberTürk'te katıldığı 'Olaylar ve Görüşler' programında demokrasinin temelinin hesap vermek olduğunu ve uzun süre iktidarda kalan bir partinin de hesap verebildiği ölçüde kendisini yenileyebileceğini kaydederek Cindoruk, "Bir iktidar 18 sene sonra 'Hukuk reformu yapacağım' diyorsa bu bir itiraftır. Bu pişmanlık dilekçesidir" dedi.

"Şimdi görüyorum 'Hukuk reformu yapacağız' diyorlar. 18 senedir niye yapmadın" diyen Cindoruk, "Bir iktidar 18 yıl sonra hukuk reformu yapıyorsa. Bu pişmanlık dilekçesidir. Aynı zamandır bir itiraftır. Demek hukuk reformuna ihtiyaç duyulacak bir dönem yaşamışız" diye konuştu.

Cindoruk, iş insanı Osman Kavala'nın yargılanması ile ilgili sürecin de adalete karşı saygısızlık olduğunu söyledi.