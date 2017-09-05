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Eski Tarım Bakanı'ndan, Fakıbaba'ya cevap: Varsa bildiğin gereğini yap!

05 Eylül 2017 13:01

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz fatura ile yolsuzluk yapanları uyarıp, “Tapu sahibi İstanbul’da başka bir işle iştigal ediyor. Ama ben gübre, mazot ve primleri tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan. Ha bundan neden vazgeçildi. Haklı olarak benden önceki arkadaşlar ‘yav yolsuzluklar vardı, yolsuzlukları önlemek için vazgeçtik’ diyor. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım” dedi. Fakıbaba’nın bu sözleri üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önceki Tarım Bakanı Faruk Çelik’in sosyal medya hesabından paylaştığı "Varsa bildiğin gereğini yap" mesajı dikkat çekti.

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