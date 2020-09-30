Eski SHP Genel Başkanı Karayalçın'dan HDP'ye ziyaret

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, 2014 yılındaki yaşanan Kobani eylemleri nedeniyle gözaltında tutulan HDP'li siyasetçilerle ilgili a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Karayalçın ziyaret sırasında, “Uzun süredir Sayın Sancar’ı kutlamak için ziyaret etmek istiyordum. Koronavirüs salgını nedeniyle program belirleyemedik. Gerçi salgın yaygınlaşmaya başladı ama bir yandan da gözümüz pekleşmeye başladı. Öncelikle kutlarım, sonra da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.