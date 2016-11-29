Eski RP milletvekili: Cumhurbaşkanımızın pilotlarına dikkat etmesi gerekir, kaçırabilirler!

Eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz, A Haber'de yayınlanan Kadraj programında Zeynep Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'ye savaş açıldığını iddia eden Şevki Yılmaz'ın açıklamaları başlıklar halinde şöyle: "28 Şubat döneminde de Erbakan'a aynı şeyi yapmak istediler. Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesini çökerten bir lider. Nüfusu artan ve ekonomisi büyüyen Türkiye'yi AB'ye asla almazlar. Erbakan da dahil FETÖ'nün kandırmadığı kimse yok.Eğer bu hükümet saldırılara maruz kalmasaydı hükümetten şüphe ederdim. Bu millet 15 Temmuz'da darbeleri kimin yaptığını anladı. Cumhurbaşkanımızı Lahey'de yargılamak için büyük bir oyun kuruluyor. Cumhurbaşkanımızın pilotlarına dikkat etmesi gerekir, kaçırabilirler."