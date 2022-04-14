Eski OECD daimi temsilcisi Mithat Rende: Türkiye Avrupa’nın enerji krizine çözüm olabilir

Eski OECD daimi temsilcisi Mithat Rende, Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan Avrupa'daki enerji krizine ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye Avrupa’nın enerji krizine çözüm olabilir" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol'un enerji krizinin 1970'lerden çok daha farklı ve ağır olduğunu, 24 Şubat'ın küresel enerji krizinin başlangıç tarihi olabileceğine ilişki ifadelerine değinen Rende, "Bu doğru, küresel düzeyde ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıyayız" dedi.

Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatının devam etmesini istediğini belirten Rende, "Enerji krizi en çok gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek” diye konuştu.

Türkiye'nin bu enerji krizinden nasıl etkilenebileceğine ilişkin soruya yanıt veren Rende, "Türkiye'nin Avrupa'da yaşanan enerji krizinde olumlu bir rol üstlenebileceğini söyleyen çok" diyerek "Türkiye'nin bulunduğu bölgeden doğalgaz arayışına devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Rende, Türkiye'nin enerji ihtiyacını en kolay karşılayabileceği ülkenin Irak olduğunu belirtirken bunun dışında Azerbaycan ve Dubai'nin de enerji ihtiyacı için alternatif adresler olduğunu söyledi.

Enerji krizinin ciddi bir dünya ekonomisinde ekonomik krize de neden olduğunu ifade eden Rende, "Bu enerji krizinin küresel düzeyde olumsuz sonuçları olacak" diyerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarını hatırlatarak buradan bir çözüm formülü üretilebileceğini ifade etti.

Rende, "Avrupa'nın enerji krizinin giderilmesi ve Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması için bence Türkiye'ye de rol düşecek" dedi.

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