Eski Musul Başkonsolosu Yılmaz, IŞİD baskınıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı

Eski Musul Başkonsolosu ve CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Mete Yarar'a; IŞİD'in 49 kişiyi rehin aldığı konsolosluk baskını ile ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlattı. Konsolosluğu tahliye etmeye yanaşmadığı şeklindeki iddiaları sert bir dille reddeden Yılmaz, "16 yıldırım telgraf yazdım tahliye ile ilgili. Şurası işgal edildi, şöyle oldu böyle oldu. Uçak istedim, helikopter istedim göndermediler. Şimdi bu şerefsizliği kim aktardıysa benimle yüzleşmesi lazım. Dışişleri bakanlığında 16 kripto duruyor. Herhalde ben ölsem beni gömüp öteceklerdi." İfadelerini kullandı. 2014 yılında IŞİD, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın yapmış ve dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 49 kişiyi rehin almıştı. Musul Başkonsolosu ve rehineler 101 günlük sonra IŞİD'in elinden kurtarılmıştı.