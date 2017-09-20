Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TEOG'u böyle takdim etmişti: Endişe yaşamayacağınız bir sistem getiriyoruz...

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da bu sene TEOG sınavının yapılmayacağını söyledi. AKP tarafından getirilen TEOG'un kaldırılmasına ilişkin CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den tepki geldi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olan TEOG sistemini anlattığı videoyu paylaşan CHP İzmir milletvekili Atila Sertel, "Üzerinde çok çalıştık, herkese danıştık, sistemi kökten değiştirecek diye sunulan TEOG, bugün tek bir kişinin talimatıyla kaldırıldı" ifadelerini kullandı.