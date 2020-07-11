Eski MAZLUMDER Başkanı, HDP’li Gergerlioğlu’ndan AKP’ye Ayasofya tepkisi: Toplumu dinden soğutuyorsunuz!

İslami hassasiyetlerle kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER’in eski genel başkanı olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, camiye dönüştürülmek üzere müze statüsü sona erdirilen Ayasofya konusunda AKP’yi eleştirirken, “Yaptıklarınızla bu milleti dinden soğutuyorsunuz” dedi.

Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı “Ayasofya için popülizme yenilmedim” mesajıyla Twitter’dan paylaştı.AKP’yi “kokuşmuşluğu örtmek için dine karşı dini kullanmakla” suçlayan Gergerlioğlu, işkence suçlamarının da ele alındığı bazı davaların duruşmalarının milletvekillerine bile kapatıldığına işaret etti.