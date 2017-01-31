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Eski liderlerini linç eden şempanzeler bilim insanlarını şaşırttı!

31 Ocak 2017 19:18

Fongoli şempanzesi çalışma alanındaki bilim insanları korkunç bir sahneye tanık oldular. Dailymail’de yer alan habere göre, Foudouko olarak isimlendirilen Batı Afrika Şempanzesinin ölümünden saatler sonra bile hala kanayan bedenini buldu ve kendi topluluğunun üyeleri tarafından dövüldüğü ve ısırıldığına dair kanıtlar bulundu. Şempanzelerin diğer kabilelerdeki rakiplerini öldürdüğü bilinmekte iken, bu gibi topluluk içi cinayetlerin ise -bugüne kadar dokuz vakada kaydedilecek şekilde- son derece nadir gerçekleştiği belirtiliyor. Araştırmacılar, bu grubun dişi ve erkek oranının sıra dışı olmasının şiddetli bir çatışmaya neden olabileceği ve çiftleşme için rekabetin yoğunlaştığının göstergesi olacağını söylüyorlar. Uluslararası Primatoloji dergisinde yayımlanan araştırmada, araştırmacılar, Foudouko’ya, öldükten sonra bile devam eden saldırıyı detaylarıyla açıkladılar. Araştırmanın yazarları, ölü bedene çok sayıda şempanzenin saldırdığını ve genellikle bir genç erişkin erkek ve yaşlı bir dişi tarafından gerçekleştirildiğini söylüyorlar. Ardından da ölü bedenin agresif bir şekilde ısırıldığı ve çekiştirildiği görülüyor. New Scientist’e göre, Foudouko’nun bedeni, ısırılmadan kaynaklı kanayan sağ ayak, kırık kaburga, sırt üstünde büyük bir delik ve yırtık anüse sahip şekilde bulundu. Araştırmacılar iç yaralanma veya yaralı ayağındaki kanamadan kaynaklı öldüğünden şüpheleniyor ve şempanzelerin, Foudouko öldükten sonra bile taşlarla döverek, bacaklarını kırmaya ve etinin bir kısmını yemeye devam ettiklerini belirtiyorlar.

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