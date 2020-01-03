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Eski İtalya İçişleri Bakanı, elini bırakmayan kadının koluna vuran Papa Francis'i tiye aldı

03 Ocak 2020 11:30

İtalya'da Haziran 2018 - Eylül 2019 ​​arasında koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı görevlerinde bulunan İtalya Ligi Partisi lideri Matteo Salvini, Papa'nın yılbaşında kendisini kolundan çeken kadın hayranının koluna vurmasını tiye aldı.

Karlarla kaplı dağ başında çekilen videoda, Salvini'nin arkadaşı Francesca Verdini, İtalya Ligi Partisi'nin liderini kolundan çekiyor. Sinirli çıkışlarıyla tanınan Salvini de vuracakmış gibi kolunu kaldırıyor, ama eliyle kadının yanağına okşuyor. Çift kahkahalar atarken video bitiyor. 

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı video sadece Instagram'da 680 binden fazla kez izlendi.

Ne olmuştu?

83 yaşındaki Papa Francis ise yılbaşında Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda hacıları selamlarken kendisini çekiştiren kadının koluna vururken görüntülenmişti.  

Papa sonrasında özür dilemişti. 

 

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