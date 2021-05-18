Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Suçludan delile gidiliyor

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, yaptığı değerlendirmede, “Şimdi suçludan delile gitmek gibi bir anlayış hakim kılındı. Siz devlet görevlileri olarak buna malzeme oluyorsanız demek ki sizde bir sıkıntı var” diye konuştu.

Sadettin Tantan, Tele1 TV'ye konuk olarak “Ben başka bir şey ifade etmek istiyorum. Yasama yürütme yargı erkler üzerinden hukuk devleti ise hukukun üstünlüğünü sağlayacak. Vatandaşını aldatmayacak, hile yapmayacak ve güvenilir olacak" dedi.

Tantan şunları söyledi:

"Bir ülkedeki temel üç alt yapı; özgürlük, adalet ve güvenlik üzerine inşaa edilmesi gerekir. Bizim hukuk sistemimizde erkler bakımından bakıldığında araştırma makamının kolluk olması lazım, araştırma ve iddia makamı ise cumhuriyet savcılığı, savunma savunma, yargı yargı. Burada eğer siz delilden suçluya ve suç örgütüne gitmek istiyorsanız ki bu hukuk sisteminde yok.

4422 sayılı yasayla 1999’de çıkan yasayla delilden suçluya veya suç örgütüne gitmeye yol açtı. Şimdi suçludan delile gitmek gibi bir anlayış hakim kılındı. Bu bakımdan da savcı ve hakimlerin özellikle savunmanın bir şekilde buna müdahale edebilmesi için de araştırma makamının kurulup; iddia makamının savcı, savunma makamının avukatlar, yargının hakimler olması lazım.

Online eğitim mafya eğitime dönmüştür. Siz devlet görevlileri olarak buna malzeme oluyorsanız demek ki sizde bir sıkıntı var.”