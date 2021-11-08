Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a konuk olduğu programda 'işkenceci' suçlaması: İlk işkence deneyimini Tantan döneminde yaşadım

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, katıldığı canlı yayında T24'e konuşan eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün işkence iddialarını değerlendirirken kendisinden sonra yayına katılan gazeteci Orhan Gökdemir ise Tantan'ı ‘işkenceci’ olmakla suçladı.

KRT'de yayınlanan Olağan İşler programına katılan eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün işkence iddialarını değerlendirdi. "PKK istihbarat elemanı diye yurtdışına giden Kürt kimliğindeki insanları öldürdü ve gömdürdü" diyen Tantan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘siyasi cinayetler’ açıklaması hakkında ise "Korku iklimi yaratmak iktidar sahiplerine yarar" ifadelerini kullandı.

Tantan'dan sonra programa katılan gazeteci Orhan Gökdemir ise Tantan'ı ‘işkenceci’ olmakla suçladı.

Gökdemir, "Sadettin Tantan 12 Eylül'den önce çok muktedir bir emniyet müdürüydü. O zaman Milli Selamet Partisi'ne yakın olduğu söyleniyor. Beyoğlu'nda ilk hortumlu operasyonları o başlatmıştı. Mekanları basar hoşuna gitmeyen insanları hortumla döverdi" dedi.

Tantan'ın bu nedenlerle sürgün edildiğini söyleyen Gökdemir, "O sürgün mekanlarından birisi Giresun. Ben o zaman lise ikinci sınıftaydım. 79'dan söz ediyoruz. Ben hayatımın ilk işkence deneyimini Tantan'ın emniyet müdürü olduğu zaman Giresun'da yaşadım. Sahra telefonu; yani çevirdiğinizde elektrik veren aleti ilk o zaman gördüm. İşkence var ve sadece Mehmet Eymür yapıyormuş gibi davranmamak lazım. Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde ve tüm karakollarda işkence yaygındı. İşkencecinin, işkenceyi önlenmesi diye bir şey söz konusu değil" diye konuştu.