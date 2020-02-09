Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş: Bir sonraki kongrede iktidar partisinin kongresini yapacağız

CHP, “İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganıyla Haliç Kongre Merkezinde 37'nci il kongresini gerçekleştirecek. CHP il kongresinde tek aday mevcut Başkan Canan Kaftancıoğlu olacak. Kongre öncesinde görüşlerini dile getiren Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, "38. kongrede inşallah biz iktidar partisinin kongresini yapacağız" dedi.

"CHP, iktidar yolunda en önde yürüyor" diyen Güneş, "CHP tek adayla yürüyebilir, çok adayla yürüyebilir fark etmez. CHP’de bu görevi yapacak çok insan var. Ama tek adayla yürümesi onun iç uzlaşmasıdır. Takdir edilecek bir başarıdır" diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu'na tam destek veren Güneş, "Canan Kaftancıoğlu çok dengeli götürüyor. Ben eski bir il başkanı olarak Canan’ın il başkanlığını onaylıyorum" ifadelerini kullandı.