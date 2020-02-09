T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş: Bir sonraki kongrede iktidar partisinin kongresini yapacağız

09 Şubat 2020 11:14

CHP, “İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganıyla Haliç Kongre Merkezinde 37'nci il kongresini gerçekleştirecek. CHP il kongresinde tek aday mevcut Başkan Canan Kaftancıoğlu olacak. Kongre öncesinde görüşlerini dile getiren Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, "38. kongrede inşallah biz iktidar partisinin kongresini yapacağız" dedi. 

"CHP, iktidar yolunda en önde yürüyor" diyen Güneş, "CHP tek adayla yürüyebilir, çok adayla yürüyebilir fark etmez. CHP’de bu görevi yapacak çok insan var. Ama tek adayla yürümesi onun iç uzlaşmasıdır. Takdir edilecek bir başarıdır" diye konuştu. 

Canan Kaftancıoğlu'na tam destek veren Güneş, "Canan Kaftancıoğlu çok dengeli götürüyor. Ben eski bir il başkanı olarak Canan’ın il başkanlığını onaylıyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

canan kaftancıoğlukaftancıoğluchpil kongresi

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24