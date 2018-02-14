T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski Gürcistan Devlet Başkanı gözaltına alındığı videoyu yayınladı

14 Şubat 2018 18:12

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Kiev'de gözaltına alındığı iddia edildi. Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Yeni Güçler Hareketi Partisi'nin yakınında kimliği belirsiz maskeli kimselerin eski cumhurbaşkanını bir minibüse koyarak götürdüğü belirtildi. Ayrıca, maskeli ve kamuflajlı güvenlik güçlerinin bir restoranda Saakaşvili'yi gözaltına aldığı anları gösteren bir video da paylaşıldı. Geçen yıl Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisi'ne iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, eski cumhurbaşkanı üst mahkemeye başvurmuştu. Saakaşvili ayrıca suç örgütlerine yardım ettiği iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık itiraz ederek kararı üst mahkemeye götürmüştü. Daha sonra Saakaşvili, Ukrayna'da Temyiz Mahkemesi tarafından geceleri ev hapsine çarptırılmıştı.

ETİKETLER

eski gürcistan devlet başkanıodessa valisimihail saakaşvilikievyeni güçler hareketi partisi

Diğer Videolar

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Bizim Zamanımız |Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24