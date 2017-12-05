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Eski Gürcistan Başkanı intihar etmek istedi: Ukrayna halkı için direndim, eğer bana dokunursanız...

05 Aralık 2017 14:59

Eski Gürcistan Başkanı Saakashvili Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaldığı dairenin çatısına çıktı, intihar etmeye kalktı. Polis, 3 yıldır Kiev'de yaşayan Saakashvili’nin kaldığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Saakashvili binanın çatısına çıkarak intihar etmekle tehdit etti. Güvenlik güçleri şu anda Başkent Kiev’deki daireyi arıyor. Müzakereci polisler Saakashvili'yi intihardan vazgeçirmeye çalışıyor. Bölgede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hazır bekliyor. Saakashvili'nin Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko ile karşı karşıya olduğu biliniyor.

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