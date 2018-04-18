Eski Göç İdaresi müdürüne 'cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis istemi

Konya'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaptığı sırada, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa (40) adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve ardından emekli olan Ahmet Babaoğlu (55) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Babaoğlu'nun, suçu, 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 15 yıla çıkarılması talep edildi.