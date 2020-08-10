T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun final öncesi gündem olan motivasyon konuşması!

10 Ağustos 2020 13:44

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'da oynadığı takımı Palmeiras ile Sao Paulo Eyalet Şampiyonası kazandı. Deneyimli isim, Corinthians'a karşı oynadıkları final maçından önce yaptığı motivasyon konuşması gündeme geldi.

 

Galatasaray'ın Palmeiras'ta oynayan eski oyuncusu Felipe Melo, takımıyla birlikte Sao Paulo Eyalet Şampiyonası finaline çıktı. İki sene önce aynı şampiyonadaki tartışmalı kararların olduğu finalde Corinthians'a penaltılarda 4-3 kaybeden yeşil beyazlı ekip, bu yıl da Corinthians ile kozlarını paylaştı.

2020 finalini penaltı atışlarıyla kazanan Palmeiras, 2018'in rövanşı niteliğindeki maçta zafere ulaştı ve Paulista şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrasında soyunma odasından görüntüler paylaşan Palmeiras'ta Melo'nun sözleri dikkat çekti ve sosyal medyada konuşuldu. Deneyimli futbolcunun hırslı bir şekilde yaptığı motive konuşması Galatasaray taraftarının da beğeni topladı.

"Bizi soyan takım"

Haberler.com'da yer alan habere göre Melo, konuşmasında 2 sene önceki finale atıf yaparak tartışmalı kararlarla şampiyonluğa ulaşan Corinthians için "Bizi soyan takım" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki oyuncu, "İki yıl önce bizi soyan bu takımdan dolayı baskı altında kalıyoruz. Bugün ise Palmeiras ve büyük bir takım olduğumuzu gösterme fırsatımız var. Bugün tarih yazacağız. Bu tamamen bize bağlı. Şampiyon olacağız! Çünkü biz Palmeiras takımıyız" cümleleriyle takım arkadaşlarını motive etti.

ETİKETLER

felipemelomotivasyonmotivekonuşmagalatasaray

Diğer Videolar

Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read Avcılar'da kulaç attı

Depreme stüdyoda yakalanan Lerzan mutlu, canlı yayında annesini aradı

Kırşehir Belediyesi'nden Neşet Ertaş anısına klip

Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı; Yamaç'ın değişimi şaşırttı

Trafikte birbirlerine sopalarla vurdular

Laleli’de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı, tramvay seferleri durdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında yanlış bilgi veren Mehmet Metiner'i 'donduran' anlar...

Selçuk Tepeli'nin 'yerli-milli' yorumu gündem oldu: Burası plaj değil, tarla...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Rıdvan’a Dilmen'e tepki: FETÖ ile muharebenin en...

"İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412...

İstanbul sallandı: Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem...

Uzmanlar, Marmara'daki depremi yorumladı: İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında yanlış bilgi veren Mehmet Metiner'i 'donduran' anlar...

Selçuk Tepeli'nin 'yerli-milli' yorumu gündem oldu: Burası plaj değil, tarla...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24