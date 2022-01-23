Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Beyazıt için Teşvikiye Camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Galatasaray Kulübü'nün 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlığını yapmış olan Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü'nün eski başkanları Faruk Süren ile Dursun Özbek, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, cenaze töreninde yaptığı açıklamada “Büyük katkıları oldu. Yeri dolmayacak bir Galatasaraylı… Kulübümüzü buraya getiren en önemli hamlelerden bir tanesinin öncüsü de oldu Riva projesi ile… Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyoruz. Çok kısa zamanda çok değerli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Selahattin Beyazıt’ın vefatı da camiamızı derinden yaraladı. Emanetini en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz" dedi.