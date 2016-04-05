T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski futbolcu, Fatih Terim'e sesini duyurabilmek için canlı yayında soyundu!

05 Nisan 2016 18:22

Zonguldak’ta yerel televizyonda spor programında yorumculuk yapan eski futbolcu Resul Kumaş, şehir stadyumunun yapılabilmesi için futbolculuk dönemlerinde tanıdığı Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’den destek isterken yarı çıplak soyundu. 'Spor Kritik' adlı programa yorumcu olarak katılan Resul Kumaş, canlı yayında Fatih Terim ile gençlik döneminde çektirdiği fotoğrafı göstererek Zonguldak’taki Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nun tribünlerinin yapılabilmesi için destek istedi. Ardından program sunucusu Ender Yüksel’in yorumcu Resul Kumaş’ın ancak soyunursa gündeme gelerek sesini duyabileceği konusunda tartışmalar olduğunu söyledi.

ETİKETLER

eski futbolcufatih terimsesini duyurabilmek içinsoyundu

Diğer Videolar

Eski Nissan CEO'nun kaçışına yardım ettiği öne sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı

"Cem Yılmaz, bizim Chaplin'imiz"

Gülistan Doku 12 gündür kayıp | "Gülistan bulunana kadar peşini bırakmayacağız"

Hrant Dink suikastının 13. yılında arkadaşlarından çağrı; 19 Ocak'ta vurulduğu yerde buluşalım

Maria Sharapova röportaj verirken eski sevgilisi canlı yayına dahil oldu; ikili arasında ilginç diyalog

Kendisine çok benzeyen biri mesaj attı; 16 yıllık sır ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24