Eski futbolcu, Fatih Terim'e sesini duyurabilmek için canlı yayında soyundu!

Zonguldak’ta yerel televizyonda spor programında yorumculuk yapan eski futbolcu Resul Kumaş, şehir stadyumunun yapılabilmesi için futbolculuk dönemlerinde tanıdığı Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’den destek isterken yarı çıplak soyundu. 'Spor Kritik' adlı programa yorumcu olarak katılan Resul Kumaş, canlı yayında Fatih Terim ile gençlik döneminde çektirdiği fotoğrafı göstererek Zonguldak’taki Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nun tribünlerinin yapılabilmesi için destek istedi. Ardından program sunucusu Ender Yüksel’in yorumcu Resul Kumaş’ın ancak soyunursa gündeme gelerek sesini duyabileceği konusunda tartışmalar olduğunu söyledi.