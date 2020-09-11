Eski elçi Loğoğlu 11 Eylül'ü anlatırken ağladı: 'Seni birazdan bir daha arayacağım' demiş, ama arayamamış

11 Eylül saldırılarının 19. yıl dönümünde HaberTürk TV'deki yayına katılan dönemin ABD Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, tanıklıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

Program sunucusu Afşin Yurdakul'un da gözlerinin dolduğu yayın bir süre durdu. Loğoğlu daha sonra 11 Eylül sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye devam etti.

Loloğlu konuşmasının ilgili bölümünde şunları anlattı;

"Hâlâ dokunuyor bana"

"Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le New York'taki Başkonsolosluk binasına gittik. Orada saldırıda eşini kaybeden bir Türk hanım ziyaretimize geldi. Ona başsağlığı diledik. Kendisi bize şunu anlattı. İkinci kuleden bahsetti. Hâlâ dokunuyor bana. Telefonla aramış eşini. Merdivenlerden iniyormuş, 'seni birazdan bir daha arayacağım' demiş, ama arayamamış, eşini kaybetmiş..."