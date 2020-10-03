Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Nursaçan: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler şehitlik mertebesinde

Dini sohbet içerikli bir programda konuşan emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin, şehitlik mertebesinde olduğunu söyledi.

Kanal 7'de yayınlanan Cuma Sohbetleri isimli programda bir seyirci, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden dedesinin 'şehit sevabı' alıp almayacağını sordu. Soruya yanıt veren Nursaçan, tedavisi mümkün olmayan hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin, şehitlik mertebesinde olduğunu söyleyerek "Hem dünyada kalanlara teselli hem de geride kalan hısımlarına" diye konuştu.