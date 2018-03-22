Eski diplomat ve MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi

Eski diplomat ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili 69 yaşındaki Deniz Bölükbaşı'nın TBMM'deki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski bakanlar, milletvekilleri, Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınları katıldı. Deniz Bölükbaşı'nın özgeçmişinin okunmasının ardından TBMM Cami İmamı Ahmet Yedekli tarafından dua edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızları Hande ile Zeynep taziyeleri kabul etti. Zeynep Bölükbaşı cenaze töreni boyunca babasının resmini elinde taşıdı.