Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!

59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanı olan, eski AK Parti Milletvekili Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunmaya hazırlanıyor.

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Haber Global ekranlarında gezi programı sunacak. Bir dönem AK Parti'nin eski Gaziantep ve Mersin Milletvekili olan Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye'yi gezecek.

Anadolu şehirlerini gezecek

Motosiklet üzerinde Türkiye'yi gezecek olan eski Bakan Kürşat Tüzmen, Anadolu şehirlerini gezerek yol hikayelerini anlatacak. Programın isminin de şimdiden belli olduğu belirtildi. Ekim ayında yayınlanması beklenen programın isminin, "Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim" olacağı ifade edildi.

Motosiklete olan tutkusu ile tanınıyor

Eski Bakan ve Milletvekili Kürşat Tüzmen'in Fethiye'de yamaç paraşütü yapacağı, Erzurum'da cirit oynayacağı, Kars'ta buz üstünde balık avlayacağı ve Çoruh Nehri üzerinde rafting yapacağı kaydedildi.

Tüzmen, motosiklete olan tutkusu ile tanınıyor.