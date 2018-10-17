Eski CHP'li vekil Tunay: Başkanlık sistemine evet dedim ama bizim hayal ettiğimiz bu değildi

16 Nisan'daki referandumda 'evet' tarafında yer alan eski CHP milletvekili Faik Tunay, Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Tunay, "Ben başkanlık sistemine evet dedim ama ben başkanlık sistemine evet dediğim zaman Adalet ve Kalkınma Partisi, daha başkanlık sistemiyle ilgili deklarasyonunu yapmamıştı. Ben siyasete Anavatan Partisi'nde Turgut Özal hayranlığıyla başladım. Turgut Özal'ın en büyük hayallerinden bir tanesi başkanlık sistemiydi. Ama başkanlık sisteminde dar bölge daraltılmış bölge, milletvekillerini genel başkanın belirlemediği, yargının biraz daha güçlü olduğu ve denge mekanizmasının olduğu sistemi savundum. Ben bugün hala Türkiye için en uygun sistemin başkanlık sistemi olduğuna inanıyorum. Ben bu başkanlık sistemine evet dedim ama bu sistem maalesef bizim arzuladığımız, hayal ettiğimiz başkanlık sistemi değil. Benim hayalimdeki savunduğum rahmetli Özal'ın başkanlık sistemi değil bu" dedi.