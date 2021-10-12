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Eski CHP'li vekil Ayaydın: Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda

"Bu izlenim sadece CHP çehresinde değil"

12 Ekim 2021 09:11

24. dönem CHP milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, "CHP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda" dedi. 

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programında konuşan Aydın Ayaydın, "Bütün liderlerle tanışıklığım vardır. Bana göre an itibarıyla benim gördüğüm, hem CHP tavanında hem de tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda. An olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak görüyorum" dedi. 

"CHP'de bütün kesimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adaylığı konusunda hemfikirler" diyen Ayaydın, "İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP'yi hemfikir görüyorum. Bu izlenim sadece CHP çehresinde değil. Ankara'ya gitmişken genel aday kulislerini de almıştım" ifadelerini kullandı. 

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