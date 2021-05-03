Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: Tarım yapıyorum, inek, koyun ve tavuk yetiştiriyorum

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Kırklareli'nde bir köyde aldığı araziyi ıslah ederek tarım ve hayvancılığa yöneldiğini belirten Bayraktar, paylaştığı görüntülerle birlikte "Demircihalil Köyünde; taşlık, kayalık ve çalılık bir araziyi ıslah ederek çiftlik kuruyorum. Tarım yapıyorum. İnek, koyun ve tavuk yetiştiriyorum. Üretim yapmak çok keyifli, çalışmak insana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.