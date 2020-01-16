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Eski Nissan CEO'nun kaçışına yardım ettiği öne sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı

16 Ocak 2020 15:39

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntü ortaya çıktı.

29 Aralık'ta Osaka'dan hareket eden ve 30 Aralık'ta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda tarifeli uçakla Lübnan'a giden yabancı 2 kişinin, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçmasına yardım ettikleri ve müzik kutusu içerisinde Türkiye'ye gelene kadar uçakta eşlik ettikleri iddia edildi.

Carlos Ghosn'la birlikte saat 05.30'da iniş yapan ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z'nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptıkları, saat 06.02'de taksi ile İstanbul Havalimanı'na geçtikleri, 10.02 ve 10.04'te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20'de Lübnan Hava Yolları'na ait ME-0266 numaralı uçakla Türkiye'den ayrıldıkları belirlendi.

İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasındaki güvenlik kamera görüntülerinde, Michael T. ve George Antoine Z'nin, kontrol noktasına yaklaştıkları ve arka arkaya işlemlerini yaptırarak çıkış yaptıkları görülüyor.

(DHA)

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