Eski bakan Bülent Akarcalı'dan öneri: Millet madem dolar almak istiyor, devlet güvencesi verip Türk doları basalım

Geçmişte turizm ve sağlık bakanlığı yapan Bülent Akarcalı, katıldığı bir televizyon programında dolar kurunun son dönemlerdeki artışıyla ilgili "Millet madem dolar almak istiyor, o zaman bir Türk doları basalım. Türk doları da ABD dolarına eşit olsun" şeklinde çok tartışılacak bir öneride bulundu.

Eski bakan Bülent Akarcalı, TV 100'de yayınlanan 'Çözüm' programında Dr. Erol Mütercimler'in sorularını yanıtladı. Mütercimler ve Akarcalı, döviz kurunda yaşanan hareketliliği masaya yatırdı. Bunun üzerine Akarcalı'nın önerisi 'Türk doları basalım' önerisi sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

"Türk doları basalım"

Akarcalı dolar kuru ile ilgili önerisini şöyle açıkladı:

"Millet madem dolar almak istiyor, o zaman bir Türk doları basalım. Merkez Bankası gerekli kanunlar çıkarılsın, her türlü koruyucu bir şekilde. Densin ki 'Bu Türk doları birebir ABD dolarına eşittir'. İstediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz ihtiyacınız varsa ya da ABD doları kullanacaksanız aynı şekilde sorgusuz, sualsiz, komisyonsuz bunu Amerikan doları ile değiştirirsiniz."

Bu önerinin sonucunda ne olacağını ise Akarcalı, şu sözlerle açıkladı:

"Sonuçta ne olacak? Vatandaş kendi parası ile ABD'yi finanse etmiş olmayacak. Şu anda satın aldığımız her dolarla Amerika'yı finanse ediyoruz. Amerika'ya bir 100 doların maliyeti 25 cent. 25 cent'e bugün bizim bin 300 liramızı alıyor. Bu unutuluyor, düşünülmüyor fazla. Denebilir ki bu fantazi bir yaklaşım. O zaman daha gerçeği ne diye çıksın ortaya."