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Eski Avusturya Yeşiller Partisi Sözcüsü: Avrupa'daki Müslümanları kendileri temsil etmeliler, başka ülkelerden temsilciye gerek yok

05 Kasım 2020 17:19

Fulya Canşen

Viyana’da gerçekleşen 4 kişinin hayatına mal olan 20’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırı, bağımsızlığı ile övünen Avusturya’yı şoke etti. NATO’ya bile üye olmayan Avusturya’da bu saldırı, Viyana’nın özgür ve liberal günlük hayatı ile demokrasiye saldırı olarak algılandı.

Saldırıyı Makedonya kökenli, Avusturya’da doğup büyümüş 20 yaşındaki genç bir Müslüman’ın işlemiş olması, “İslam Yasası” ile aşırı dincilikle mücadele eden Avusturya’nın uyum politikasının başarısızlığını tartışmaya açtı. Sağcı popülist parti FPÖ konuyu meclise taşıdı ve içişleri bakanı hakkında güven oylaması yapılmasını istedi. Gözaltına alınan kişilerden 15’inin tutuklandığı bildiriliyor.

Bir başka tartışma da ülkedeki güvenlik zafiyeti. Suriye’deki savaşa gitmek isterken Türkiye’de yakalanıp Avusturya’ya geri gönderilen zanlı, bu nedenle yargılanıp, hapis yatmış ve cezasını bitirmeden salıverilmişti. Ayrıca zanlının silahlarını tedarik ettiği Slovakya idaresi de Avusturya’yı bilgilendirmişti. Toplumda hakim olan görüş saldırının engellenebilecek olması.

Fulya Canşen Avusturya Yeşiller Partisi eski uyum sözcüsü Alev Korun ile saldırı ve saldırının etkilerini konuştu.

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