Eski AKP'li Bakan Erdoğan Bayraktar güvenlik görevlisine saldırdı!

17 - 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’ndan sonra istifa eden 4 bakandan biri olan eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar dün akşam saatlerinde İstanbul Avrupa Konutları'nda güvenlik görevlisine saldırdı. Odatv’den Barış Terkoğlu’nun haberine göre, İstanbul Halkalı'da bulunan Avrupa Konutları-3 sitesine geldi. Sitenin 3. giriş kapısına gelen Bayraktar'ın aracına kapıda bulunan güvenlik görevlisi kim olduğunu ve kime geldiğini sordu. Otomobilin şoförü soruya yanıt vermezken araçta bakanın olduğunu ve kapıyı açmasını söyledi. Güvenlik görevlisi siteye misafir gelenlerin kimliğini ve kime geldiğini öğrenmek zorunda olduğunu, ancak site sakininin onayının olması durumunda misafiri siteye kabul edebileceğini söyledi. Bu yanıta karşılık önce Bayraktar'ın korumaları güvenlik görevlisini kulübenin camından dışarı doğru çekerek darp etti. Görevlinin direnmesi üzerine arabanın arka kapısından inen Bayraktar, koşarak güvenlik kulübesine girdi ve görevliye saldırdı. Güvenlik görevlisinin elindeki copu da alan Bayraktar, görevliye copla da vurmaya çalıştı. Araya girenler olayı yatıştırmaya çalışırken bu sırada Bayraktar ve korumaları güvenlik görevlisine saldırmaya devam etti. Dışarı çıkarılan Bayraktar, kulübenin camından copla tekrar güvenlik görevlisine vurdu.