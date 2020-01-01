Eski AKP Milletvekili Şirin: Devlet içinde yeni paralel yapılanmalar var

Eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Uluslararası Savunma Danışmanlığı'nın (SADAT) kurucularından, Adnan Tanrıverdi'nin "TSK'nın yapılandırılmasına yönelik önerilerimizin tamamına yakını 15 Temmuz'dan sonraki yeniden yapılanmada gerçekleşti" sözleri ve son günlerde sosyal medyada da tepkilere neden olan polislerin 'intikam yemini' ettiği videonun, devletin içinde yeni bir paralel yapılanma olduğuna ilişkin kaygıları arttırdığını söyledi.

Şirin, kendisine yöneltilen “Nasıl yapılar bunlar, paramiliter başka bir yapı mı?” sorusunu, “Söylediklerimin içinde hepsi var. Bu kadarda bırakalım, bundan sonrası çünkü mahkemelik hale geliriz…” şeklinde yanıtladı.

Babıali TV'de Suat Toktaş'ın konuğu olan Şirin, polislerin yemin töreninde söylenen 'intikam yeminine' dikkati çekerek, devletin böyle bir yemin ettirmeyeceğini söyledi. Şirin, "Kim o yemini ettiriyorsa, o yemini ettirenler paralel yapılanma içindedirler” ifadelerini kullandı.

Şirin, “Yeni bir düzene geçiyormuşuz gibi. Sanki bugün devletin içinde başka paralel yapılanmalar da ortaya çıkmaya başladı gibi görünüyor. ASSAM ( Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) kongresine bakıyorsunuz, güvenlik kuruluşu adı altındaki bazı kurumların tavırlarına bakıyorsunuz, 'oluk oluk kan akar' konuşmalarına şahit oluyorsunuz. Bütün bunlara baktığınızda, başka paralel yapılanmalar da var mı diye endişe etmemek kabil değil" dedi.