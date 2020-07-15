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Eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ: MİT müsteşarı niçin başbakanı aramadı?

15 Temmuz 2020 17:44

AKP eski milletvekili ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, 15 Temmuz gecesi , MİT Müşteşarı Hakan Fidan için ''Niçin Başbakanı aramadı? Darbe başladıktan sonra neden Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarını aramadı?'' dedi.

Halk TV canlı yayınına katılan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ “15 Temmuz gecesi bir arkadaşım beni aradı ve ‘Evinden çıkma ve can güvenliğine dikkat et’ dedi. Bu sözden tecrübelerimle darbe olacağını anladım. Başbakanı üç defa aradım, dönmedi. Daha sonra Şamil Tayyar'ı, Abdülhamit Gül'ü, Ayhan Sefer Üstün'ü aradım. Ardından da bazı bakanları ve yardımcılarını aradım. Bir kısmına ulaşamadım. Ulaşabildiklerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e, Çankaya Köşkü'ne davet ettim, uzakta olduklarını gelemeyeceklerini söylediler. Başbakan daha sonra döndü, ne olduğunu sordu. Darbe olduğunu söyledim, ‘direnelim’ dedim. Başbakana ya siz konuşun ya da biz konuşup ‘direneceğiz’ dedim. Başbakan, ''Tamam ben konuşacağım,'' dedi. ‘Genelkurmay Başkanı'na ulaşabildiniz mi?’, diye sordum. Ulaşamadıklarını söyledi. Silahımı aldım ve dışarı çıkıp, Çankaya Köşkü'ne geçtim.”

CHP'li Engin Altay'ı kendisinin aradığını ifade eden Özdağ, Kılıçdaroğlu'ndan da ‘Seçilmiş hükümetin yanındayız, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yanındayız, millet iradesinin yanındayız’ açıklaması geldiğini söyledi.

Darbe Araştırma Komisyonu’nun kurulmasının Meclis iç tüzüğü ve anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Özdağ, davet edilen çoğu ismin soruşturmaya gelmediğini belirterek, ''Bu yüzden raporlar eksik kaldı.'' dedi. Araştırma Komisyonu taslağı tamamlandığında incelenmek üzere kendisine de yollandığını söyleyen Özdağ, ''Muhsin Yazıcıoğlu kısmı eksikti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki bazı parçaları sökenlerle, Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeye çalışanlar aynı adamlardır.'' ifadelerini kullandı. MİT Müsteşarının 15 Temmuz günü saat 16.00'da Cumhurbaşkanı koruma müdürünü, 17.00'de özel kalemini arayarak olağanüstülük sezdiklerini söylediğini hatırlatan Özdağ, ''Niçin Başbakanı aramadı? Darbe başladıktan sonra neden Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarını aramadı?'' diye konuştu.

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