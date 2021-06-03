Eski AKP'li vatandaştan Babacan'a: 75 yaşındayım böyle bir hayat pahalılığı görmedim

Eskiden AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, "75 yaşındayım böyle bir hayat pahalılığı ben hayatta görmedim. Nasıl olacak bu iş? Buna sürekli oy verdik, mahvolduk. Tek adam rejimiyle olmuyor. Sabrımız kalmadı, 75 yaşındayım ben böyle bir dönem görmedim” dedi.

iBabacan, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

75 yaşındaki bir vatandaş, Babacan’a “Hayat pahalılığı var. Emekli bitti, işçi bitti, memur bitti. Nasıl olacak bu iş? Buna sürekli oy verdik, mahvolduk. Tek adam rejimiyle olmuyor. Sabrımız kalmadı, 75 yaşındayım ben böyle bir dönem görmedim” diye konuştu. Vatandaşın bu sözleri üzerine Babacan, “Ülkeyi yöneten insanların hem dürüst, hem de işinin ehli olması gerekiyor” yanıtını verdi. Vatandaş, sözlerini “Bittik artık, yeter. Bir siz, bir de Meral Akşener’den umudumuz var” diyerek bitirdi.

Daha sonra Babacan, giyim mağazasını ziyaret ederek mağazanın esnafıyla konuştu. Maliyetlerin artması ve kâr marjlarının düştüğünü belirten esnaf, “Fiyatlar yüzde 40-55 artmış durumda. Maliyetler arttığı için satış fiyatını düşürmek zorunda kalıyoruz, kar marjımız azalıyor. Şu an 140 liraya sattığımız bir mal, geçen sene 100 liraydı. Normal kâr marjımızı koyarsak 170 liraya satmamız gerekiyordu, fakat mecburen fiyatı düşürmek zorunda kalıyoruz. Üretici bittikten sonra üreticiye sahip çıkacağız dediler, ama dönüp baktıklarında Türkiye’de üretici kalmadı” ifadesini kullandı.