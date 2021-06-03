T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski AKP'li vatandaştan Babacan'a: 75 yaşındayım böyle bir hayat pahalılığı görmedim

''Buna sürekli oy verdik, mahvolduk. Tek adam rejimiyle olmuyor''

03 Haziran 2021 13:43

Eskiden AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, "75 yaşındayım böyle bir hayat pahalılığı ben hayatta görmedim. Nasıl olacak bu iş? Buna sürekli oy verdik, mahvolduk. Tek adam rejimiyle olmuyor. Sabrımız kalmadı, 75 yaşındayım ben böyle bir dönem görmedim” dedi.

iBabacan, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

 75 yaşındaki bir vatandaş, Babacan’a “Hayat pahalılığı var. Emekli bitti, işçi bitti, memur bitti. Nasıl olacak bu iş? Buna sürekli oy verdik, mahvolduk. Tek adam rejimiyle olmuyor. Sabrımız kalmadı, 75 yaşındayım ben böyle bir dönem görmedim” diye konuştu. Vatandaşın bu sözleri üzerine Babacan, “Ülkeyi yöneten insanların hem dürüst, hem de işinin ehli olması gerekiyor” yanıtını verdi. Vatandaş, sözlerini “Bittik artık, yeter. Bir siz, bir de Meral Akşener’den umudumuz var” diyerek bitirdi.

Daha sonra Babacan, giyim mağazasını ziyaret ederek mağazanın esnafıyla konuştu. Maliyetlerin artması ve kâr marjlarının düştüğünü belirten esnaf, “Fiyatlar yüzde 40-55 artmış durumda. Maliyetler arttığı için satış fiyatını düşürmek zorunda kalıyoruz, kar marjımız azalıyor. Şu an 140 liraya sattığımız bir mal, geçen sene 100 liraydı. Normal kâr marjımızı koyarsak 170 liraya satmamız gerekiyordu, fakat mecburen fiyatı düşürmek zorunda kalıyoruz. Üretici bittikten sonra üreticiye sahip çıkacağız dediler, ama dönüp baktıklarında Türkiye’de üretici kalmadı” ifadesini kullandı. 

 

ali babacandeva partisiankarayurttaşmeral akşener

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2021

İçişleri Bakanı Soylu'dan Rize ve Artvin'deki sel felaketi ile ilgili açıklama: Can kaybı yok

Sel sonrası göle dönen Artvin'in Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi

Alışılmadık bir Belçika geleneği: At sırtında balıkçılık

Türkiye'nin Afganistan'daki iletişim hataları

Rize ve Artvin'de sel ve heyelan; dereler taştı, evler ve araçlar su altında kaldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24