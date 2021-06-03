Eski AKP’li vekilden seçmenlere: Lütfen bizi ite köpeğe yem etmeyin, bütün kırgınlıkları bırakacağız

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; 2014 yılında nüfusunun 2 binden az olması nedeniyle Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, köy statüsüne dönüştürülmüştü. 7 yıl aradan sonra Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden belde statüsünü kazanan Güney beldesi belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı. Güney beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için 6 Haziran’da ara seçim yapılacak.

“Cumhurbaşkanı'nı mahkum etmeyin"

AKP Afyonkarahisar eski Milletvekili Halil Ürün seçim çalışmaları kapsamında Güney Beldesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Halil Ürün, herkesin gözünün Güney seçimlerinde olduğunu belirtti. Diğer partilere oy verecek olan seçmenlere çağrıda bulunan Ürün şunları söyledi:

"Herkesin gözü burada. Bakın yemin ediyorum Allah korusun biz kaybedersek bunlar ne diyecek biliyor musunuz? Reise ‘senin partin bitiyor' derler.

Erdoğan bana göre dünyada yaşayan en büyük liderdir. Şurada 3 yıllık belediye başkanlığı için Cumhurbaşkanımızı nasıl mahkûm ederiz. BBP adayına da selamımı söyleyin, bu işe bu kadar asılmasınlar.

Saadet Partisi'ne oy vermeyi düşünen kardeşlerime söylüyorum, konu Güney seçimi değil. Burada olay daha büyük bir şey. Burada sizin verdiğiniz oylar her şeyi etkileyecek. Biz siyaseti bu ülkeye hizmet etmek için yapıyoruz. Zaten yol, su, elektrik vs. hepsi yapılıyor. Şimdi BBP'den belediye başkanı olunca ne yapacak? Yine biz yapacağız."

“Bize oy verirlerse hizmet etmek mecburiyetindeyiz"

Kendilerine oy verilmesi durumunda beldeye hizmet edeceklerini söyleyen AKP'li Ürün, “Tayyip Erdoğan'ı mahkûm edersek, milletvekillerimiz ve bakanlarımız boyunu bükülürse sen gidip de ne isteyeceksiniz? İl Başkanımız, ilçe başkanımız ve belediye başkanlarımız sürekli burada. Bu arkadaşı mahkum ettikten sonra nasıl yanına gidip bir şey isteyeceğiz. Akıllı olmak lazım. Kimse bize oy vermek zorunda değil ama bize oy verirlerse hizmet etmek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Paraya ihtiyacı olan varsa para verin"

Seçmenlerin kendilerine oy verebilmesi için izlenecek ikna yöntemlerini de açıklayan Halil Ürün, "Konu Türkiye önceliğinde çok önemli. Lütfen bizi ite köpeğe yem etmeyin. Bu seçimin Türkiye ve dünya bağlantısı var. Bunu nasıl yapacağımızı da söylüyorum. Lütfen bizi ite köpeğe yem etmeyin. Bütün kırgınlıkları bırakacağız. Tek tek her seçmenle ilgileneceğiz. Nazlanacağız, yalvaracağız. İşi olanın işini göreceğiz. Paraya ihtiyacı olan varsa para da verin. Verin kardeşim borç verin, hibe verin bir şekilde insanların gönüllerini alın” şeklinde konuştu.