Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü değiştirerek söyledi: Ayağıma dünya kiralansa da

Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak, TRT Müzik’te katıldığı programda halk müziğinin unutulmaz ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif'in türküsünün sözünü değiştirerek söyledi.

Aşık Mahzuni Şerif’in 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' türküsünü söyleyen Işılak türkünün "Ayağıma cennet kiralansa da" bölümünü "Ayağıma dünya kiralansa da" diye değiştirdi.

Türkünün orijinal sözleri:

İşte gidiyorum çeşm-i siyahım

İşte gidiyorum çeşm-i siyahım

Önümüze dağlar sıralansa da

Sıranlansa da

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım karalansa da

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım bahtım karalansa da

Haydi dolaşalım yüce dağlarda

Haydi dolaşalım yüce dağlarda

Dost beni bıraktı ah ile zarda

Ah ile zarda

Ölmek istiyorum viran bağlarda

Ayağıma cennet kiralansa da

Ölmek istiyorum viran bağlarda

Ayağıma cennet cennet kiralansa da