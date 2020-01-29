Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü değiştirerek söyledi: Ayağıma dünya kiralansa da

29 Ocak 2020 18:11
Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak, TRT Müzik’te katıldığı programda halk müziğinin unutulmaz ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif'in türküsünün sözünü değiştirerek söyledi.
Aşık Mahzuni Şerif’in 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' türküsünü söyleyen Işılak türkünün "Ayağıma cennet kiralansa da" bölümünü "Ayağıma dünya kiralansa da" diye değiştirdi.
Türkünün orijinal sözleri:
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
Önümüze dağlar sıralansa da
Sıranlansa da
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansa da
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım bahtım karalansa da
Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda
Ah ile zarda
Ölmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da
Ölmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet cennet kiralansa da
ETİKETLERuğur ışılakAşık Mahzuni Şerif
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