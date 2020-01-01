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Eski AKP'li vekil Gelecek Partisi'ne geçti: Vakıf jüriliğinden çıkarıldı, müzesi kapatıldı, TV programından menedildi

01 Ocak 2020 12:30

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AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve eski Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş, Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda yer alması nedeniyle kendisine ambargo koyulduğunu söyledi. 

Söz TV Enpolitik isimli YouTube kanalına konuşan Maraş, Gelecek Partisi'nin kurulmasından hemen sonra jüri üyesi olduğu Mehmet Akif İnan Vakfı'ndan arandığını ve jüri üyeliğinin sonlandırıldığını dile getirdi. Maraş, "Vakfın başkanı tarafından arandım. 'Bir partiye üye olduğunuz için sizi jürilikten çıkarmak istiyoruz' dendi" açıklamasını yaptı.  

Ankara-Altındağ'da Türkiye'nin ilk Şair ve Yazarlar Evi Müzesi'ni kurduğunu söyleyen Maraş, müzenin kapatıldığını ve bir süredir faaliyet gösteremediğini de anlattı. Maraş, "5 yıldır bu müze faal haldeydi. Ben müzede cumartesi günleri edebiyat, kültür-sanat programı yapıyordum. Müze bir süredir 'gaz kaçağı var vs.' denilerek kapatıldı. Tek sebebi benim bu müzenin kurucusu ve yöneticisi olmam. Sadece Gelecek Partisi'ne geçtiğim için 3 tane kültür programından alıkoyuldum" diye konuştu.  

Kültür-sanat konulu bir TV programına da ayda 1 kez konuk olduğunu söyleyen Maraş, "Partinin kuruluşundan sonra televizyon programından da aradılar ve beni bir daha programa konuk etmeyeceklerini söylediler" dedi. 

Gelecek Partisi'ne geçtiğinde 'tavırların değiştiğini' anlatan Maraş, "Ben hep aynı insanım, ülkemizin kültürüne, edebiyatına katkısı olan, karşılığında da bir şey beklemeyen biriyim. Ancak Gelecek Partisi'nde yer almaya başladığım için kültür etkinliklerinden alıkoyuldum" dedi.  

 

 

 

ETİKETLER

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