Eski AKP'li bakan Eroğlu, şehidin cenazesine geç kalınca namaz iki kez kılındı

03 Mart 2020 10:46
İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, cenaze namazının kıldırmasının ardından cemaate seslenerek, cami cemaatinin yetişememesinden dolayı cenaze namazının ikinci defa kılınacağını belirtti. Ancak, şehit Yüzbaşı Şahin'in cenaze namazının Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun geç kalması nedeniyle ikinci defa kılındığı belirtildi.
Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyon Dinar'daki cenazesi İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmesiyle de gündeme gelmiş ve Cesur tepki toplamıştı.
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