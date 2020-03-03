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Eski AKP'li bakan Eroğlu, şehidin cenazesine geç kalınca namaz iki kez kılındı

03 Mart 2020 10:46

Suriye'nin hava saldırısı sonucunda İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen törende, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AKP'li Veysel Eroğlu geç kalınca cenaze namazı ikinci kez kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, cenaze namazının kıldırmasının ardından cemaate seslenerek, cami cemaatinin yetişememesinden dolayı cenaze namazının ikinci defa kılınacağını belirtti. Ancak, şehit Yüzbaşı Şahin'in cenaze namazının  Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun geç kalması nedeniyle ikinci defa kılındığı belirtildi.

Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyon Dinar'daki cenazesi İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmesiyle de gündeme gelmiş ve Cesur tepki toplamıştı.

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