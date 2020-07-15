Eski AKP İstanbul İl Başkanı Temurci'den '15 Temmuz' açıklaması: A Haber bizi oyaladı; yayına bağlanmadık

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında '15 Temmuz' ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Temurci, "A Haber bizi oyaladı, ekrana bağlamadı. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor" dedi.

Temurci şunları söyledi;

"15 Temmuz gecesi bazı bakanlara ulaşamadık. Hatta telefonumu kırdığımı hatırlıyorum. Saat 11’den sonra Başbakan’a ulaşmaya çalıştık. Bir resim vermek istediler. Köprüler ele geçirildi. Bazı yerler ele geçirildi. Daha bildiri okunmadan bunlar oldu."

"Biz üyelerimize mesaj attıktan sonra sokağa indik. Beni bütün televizyonlara bağlayacaksınız talimatı verdim. Tam o sırada askerlerin geldiği bilgisini verdiler. Bizim aceleciliğimiz nedeniyle askerler geldiğinde ben televizyona bağlanmıştım. Odama 1 silahlı asker girmek istedi."

"Kısıklı'da bekleyen vatandaşlarımızı Boğaz Köprüsü'ne ben çağırdım. Atatürk Havalimanı’ndaki tablonun incelenmesi lazım. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı 15 Temmuz gecesi neredeydi? Telefonumu açmayan insanlar var. 15 Temmuz gecesi sitelere gidip oralara sığınanlar var. Ama bunlar korktu diye FETÖ’cü diyemem."

"Bu insanların kahraman olarak gösterilmesi hatta madalya takılması kanıma dokunuyor. 15 Temmuz gecesi A Haber bizi oyaladı, ekrana bağlamadı. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor."