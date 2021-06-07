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Eşiyle tartışan kadın balkondan atladı

Sağlık durumu iyi olan H.S., eşinden şikayetçi olmadı. M.S. de serbest bırakıldı

07 Haziran 2021 11:40

Adana'da, eşiyle tartışan H.S., 1'inci kattaki evin balkonundan atladı. Yaralanan H.S., hastaneye kaldırılırken, eşi M.S. de gözaltına alındı. Eşinin şikayetçi olmaması üzerine M.S., serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ’dan Adana’daki ağabeyine misafirliğe gelen H.S. ve kocası M.S., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle H.S., iddiaya göre, 1'inci katın balkonundaki demirlerden kendisini sallandırdıktan sonra atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı H.S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. de polis tarafından gözaltına alındı. 

H.S.'nin, hastanedeki ifadesinde, eşiyle tartıştığını ve kendisini balkondan bıraktığını söylediği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan H.S., eşinden şikayetçi olmadı. M.S. de serbest bırakıldı.

Eşiyle tartışan kadın balkondan atladıadana

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