Eşitlik istemiyle yola çıkan kadınlardan dünya çapında 'Kadınsız Bir Gün' eylemi

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşitlik ve adalet istemiyle 'Kadınsız Bir Gün' diyerek dünya çapında eylem yaptı. ABD'de Washington, Boston, Seattle, Los Angeles ve New York kentlerinin de aralarında bulunduğu birçok kentte binlerce kadın kırmızıya bürünerek sokaklara döküldü. Bazı okul ve iş yerleri kendiliğinden kadın çalışanlarına izin verirken, binlerce kadın 'Kadınsız Bir Gün' eylemi nedeniyle işe gitmedi. Washington merkezli uluslararası 'Women's March' örgütünün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle başlattığı 'Kadınsız Bir Gün' küresel eylem çağrısı birçok ülke gibi İtalya da karşılık buldu. Ülke genelinde birçok şehirde binlerce kadın ve kadın hakları savunucusu erkek meydanlara inerek cinsiyet eşitsizliği, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etti.