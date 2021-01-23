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Eşitlik için Kadın Platformu'nun kampanyasına ünlülerden destek

23 Ocak 2021 09:00

Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK), "Günde en az 3 kadın öldürülüyor, bu artık bir cinskırım" başlığıyla başlattığı kampanyaya, ünlülerden de destek geldi. Zuhal Olcay, Ahmet Ümit, Hande Doğandemir, Ercan Kesal ve Meltem Cumbul, "İstanbul Sözleşmesi uygulansın, Meclis kadın cinayetlerini önlemek için özel gündemle toplansın" dedi. 

EŞİK, Kadın cinayetlerini, “cinskırım” ifadesiyle tanımlarken, kadına karşı şiddeti önlemek için Meclis’i göreve çağırdıkları bir kampanya başlattıklarını duyurdu. EŞİK platformu "bu konuda sözü olan herkesi de bu kampanyayı desteklemesini" isteyerek şu mesajı paylaştı:

"Günde en az üç kadının öldürüldüğü, bir o kadar şüpheli ölüm ve yeterince soruşturulmayan intiharla kadınların yaşamdan koparıldığı bu şiddetin adı artık cinskırımdır. Gelin, cinskırımı birlikte durduralım. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için yetkilileri göreve çağıralım. Sesimize ses olun, hep birlikte sesimizi Meclis’e duyuralım ve cinskırımı durdurmak için harekete geçelim."

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Eşitlik İçin Kadın PlatformuAhmet ÜmitErcan KesalMeltem Cumbudestekkampanyacinskırım

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